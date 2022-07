Podcast: Poetins gewetenloze machtsspelletjes worden steeds gevaarlijker

Deze week hoor je in Blik Op Buitenland over de oorlog in Oekraïne. Buitenlandcommentator Jan van Benthem vertelt dat Poetin een steeds wreder spel speelt.

Moeten westerse landen Poetin, tot op zekere hoogte, zijn zin geven om erger te voorkomen of moet er hard tegen hem op worden getreden? Ook vertelt Van Benthem over New York waar inwoners inmiddels trainingen krijgen om te leren wat ze moeten doen bij een nucleaire aanval. Is dit iets wat we in Nederland ook zouden moeten doen?

Aandacht daarnaast voor Syrië. Een VN-resolutie voor noodhulp aan miljoenen mensen in het noordwesten van Syrië is zondag afgelopen en Rusland ligt dwars om de steun te verlengen. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de inwoners, en wat moet er gebeuren om alsnog meer hulpgoederen daar te krijgen?

Luister de podcast via onze app, op nd.nl/podcast of via je favoriete podcastapp.

