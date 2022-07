ChristenUnie en SGP gaan definitief uiteen in het Europees Parlement

Nadat de ChristenUnie en de SGP in 2019 elk hun eigen weg gingen in het Europees Parlement, komt er nu een definitief einde aan hun samenwerking in Europa.

Den Haag

De ChristenUnie en de SGP trekken bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 niet langer gezamenlijk op. De beide partijen zijn in Europa dusdanig uit elkaar gegroeid, dat ze voor het eerst in 38 jaar elk met een eigen lijst aan de verkiezingen meedoen. Dit hebben de partijen vanmorgen bekendgemaakt.

Rond de laatste Europese verkiezingen in 2019 werd de breuk al zichtbaar. De ChristenUnie en de SGP botsten onder meer over de vraag of ze deel moesten blijven uitmaken van de conservatieve ECR-fractie in het Europees Parlement. De ChristenUnie zag deze fractie verrechtsen, onder meer door de komst van FvD, en wilde er geen deel meer van uitmaken. De SGP wel.

Na de verkiezingen werd de breuk definitief: CU-..

