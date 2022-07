43 - Poetins gewetenloze machtsspelletjes worden steeds gevaarlijker

Deze week hoor je in Blik Op Buitenland over de oorlog in Oekraïne en over de problemen om noodhulp te geven in Syrië.

Buitenlandcommentator Jan van Benthem vertelt dat Poetin een steeds wreder spel speelt. Moet het Westen hard tegen Poetin in gaan of hem juist zijn zin geven om erger te voorkomen? In New York leren inwoners wat ze moeten doen bij een nucleaire aanval, moeten we dat in Nederland ook doen?

En we hebben het over hulporganisaties in Syrië die burgers amper kunnen bereiken met hulpgoederen. Wat moet er gebeuren om meer corridors te krijgen daar?

In de zomer zijn we er even tussenuit. We zijn er weer op 11 augustus.

