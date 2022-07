Vertrek president bedaart volksopstand Sri Lanka niet

Colombo

Wickremesinghe nam die maatregel (aangevuld met een avondklok in de Westelijke Provincie, waarin de hoofdstad Colombo ligt) toen boze betogers zijn ambtswoning bestormden en om zijn aftreden riepen. De politie vuurde traangaspatronen af en militaire helikopters vlogen dreigend over, maar de activisten, die zaterdag al het presidentieel paleis overnamen, lieten zich niet afschrikken. Wickremesinghe trok de noodtoestand later weer in.

President Rajapaksa, die zich dagenlang had schuilgehouden, vluchtte woensdagochtend met zijn vrouw in een militair vliegtuig naar Malé op de Maldiven, enkele uren voordat hij zou aftreden. Volgens onbevestigde berichten zou Rajapaksa daarna doorvliegen naar Singapore. De vlucht van een broer, een oud-m..

