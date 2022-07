Inwoners ontvluchten Slovjansk: ‘Ik laat een deel van mezelf achter’

Na de val van de provincie Luhansk zijn nu alle ogen gericht op Donetsk. De stilte voor de storm is voorbij in de noordoostelijke stad Slovjansk, waar het nu bommen regent. Voor veel bewoners van Slovjansk werd hun grootste angst realiteit: nu de Russische grondtroepen voor de poorten van de stad staan, nadert de frontlinie in hoog tempo.

Slovjansk

Er heerst een doodse stilte in een van de zes evacuatiebussen op weg naar Pokrovsk. De inzittenden, allemaal bewoners uit Slovjansk, wapperen dankbaar met tijdschriften de koele lucht in hun gezicht wanneer de deur van de bus openschuift bij het benzinestation.

‘Sommige mensen in Slovjansk zijn pro-Russisch. Ik werd ten onrechte opgepakt door de Oekraïense Speciale Eenheid, en ervan beschuldigt een spion te zijn. De buurvrouw had de politie gebeld toen ze me Russisch hoorde spreken. Maar bijna iedereen spreekt hier Russisch. De paranoia is groot’. Skola werd dagenlang verhoord op een geheime locatie. Hij wijst naar een litteken op zijn hoofd. ‘Zie je dit? Van de achterkant van een geweer’, zegt hij.

Skola brak niet, en werd na een..

