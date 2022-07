Nederlandse boeren overtreden mestregels

Nederlandse boeren rijden tot bijna 50 procent meer mest uit over landbouwgrond dan de Europese nitraatrichtlijn toestaat. Milieuorganisaties, politieke partijen en burgers kunnen naar de rechter stappen om een eind te maken aan deze overtreding van de Europese regels.

Brussel

De uitzonderingspositie die Nederland in Brussel had bedongen waardoor boeren extra mest mochten uitrijden, liep op 31 december 2021 af. Sindsdien moeten Nederlandse boeren zich aan de striktere EU-eisen houden, wat ze niet doen. De Europese Commissie erkent dat Nederland de nitraatwetgeving schendt, maar begint vooralsnog geen strafprocedure tegen Nederland omdat Brussel nog met Den Haag overlegt over deze illegale praktijk. Een gang naar de Nederlandse rechter staat echter voor iedereen open, zeggen commissie-ambtenaren.

De afwachtende houding bij de Commissie heeft ook te maken met de boerenprotesten en het verhitte stikstofdebat in Nederland. Een strafprocedure zou het conflict verder aanwakkeren, de Commissie gaat bemoeienis m..

