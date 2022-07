In een groot deel van Afrika is brood nu een luxeproduct. ‘De graanschuur leek altijd oneindig groot.’

In veel Afrikaanse landen zijn geïmporteerde producten als tarwe onbetaalbaar geworden door de Oekraïneoorlog. De stichting Bake for Life, die in Oeganda en Kenia mensen met een beperking tot bakker opleidt, wil de omslag maken naar lokale grondstoffen. ‘We zien dat de honger toeneemt.’

Kampala

Het ging juist zo goed met de bakkerijen van de Nederlandse stichting Bake for Life. Na vier vestigingen in Oeganda en een in Kenia, waar in totaal 150 mensen met een beperking worden opgeleid door lokaal personeel, stond de opening van een zesde bakkerij op de planning. Deze zou volledig gefinancierd kunnen worden uit de winst van de andere bakkerijen, vertelt algemeen bestuurslid Dick van der Breggen. ‘Maar toen kwam de coronacrisis, met forse lockdowns. De bakkerijen moesten een tijdlang dicht of konden maar op 30 procent draaien. Mensen gingen minder brood kopen, omdat ze het simpelweg niet konden betalen. Ook scholen namen kleinere hoeveelheden af.’

De hoop om dit jaar aan herstel te kunnen werken, verdween toen de o..

