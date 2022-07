Veiligheidsraad buigt voor Russische eisen. ‘Onschuldige Syrische burgers betalen de prijs’

New York

Daarmee hebben de westerse landen toegegeven aan de Russische eisen, nadat Rusland afgelopen vrijdag een Noors-Iers voorstel, dat door dertien van de vijftien leden van de raad werd gesteund, met een veto had getorpedeerd. Rusland bracht daarop een eigen voorstel in stemming, dat alleen de steun van China kreeg. Dat betekende dat afgelopen zondag de VN-corridor bij Bab al-Hawa moest sluiten en daarmee 4,1 miljoen mensen in Idlib zonder hulp kwamen te zitten.

De corridor vanuit Turkije was sinds 2020 de enig overgebleven hulplijn nadat Rusland samen met China de sluiting van drie andere door de Veiligheidsraad gemandateerde corridors had afgedwongen. In de eerste zes maanden van dit jaar gingen via de resterend..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .