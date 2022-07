Eurogroep wil zuiniger begrotingsbeleid

Brussel

Het aanjagen van de economie met honderden miljarden euro’s uit de staatskas is ‘niet langer gerechtvaardigd’, stelden minister Kaag en haar euro-collega’s maandag in een gezamenlijke verklaring. Het verlagen van de btw en accijns op brandstof en elektra om burgers te helpen met de hogere energierekeningen, is evenmin effectief. De ministers vrezen voor staatsschulden die de pan uit rijzen, oplopende rente en een loon-prijsspiraal die de economie dit najaar in een recessie duwt.

‘Het continu willen compenseren is gewoon niet mogelijk’, zei Kaag bij aanvang van het overleg in Brussel. ‘Dat is financieel niet houdbaar.’ Volgens de minister ‘moeten we beseffen dat we collectief een stukje armer worden’. Kaag sluit niet uit dat het kab..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .