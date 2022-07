Gaan we kou lijden doordat pijplijn Nord Stream 1 stopt?

Maandag werd de gastoevoer via de Nord Stream 1 stilgelegd. Maar de geluiden over de voorraad en vooruitzichten in Nederland variëren. Hoe zit het?

Nord Stream 1 is een gaspijpleiding van het Russische Vyborg naar het Duitse Greifswald.

Greifswald

Wat is nu de situatie met de gastoevoer?

Maandag stopte de gastoevoer via de pijplijn Nord Stream 1. Klaus Müller, chef van de Duitse Bundesnetzagentur, toonde zich bezorgd en kon niet zeggen wanneer de gasstroom weer aanzwelt. In 2021 stroomde er nog 59 miljard kuub gas naar Europa, dat toen 45 procent van zijn gas kocht in Rusland. Rusland geeft onderhoud op als reden voor het stilleggen van de gasstroom, tot 21 juli.

Maar de echte reden is het vasthouden door Canada van een enorme turbine, die is gerepareerd door een filiaal van Siemens in Montreal, maar vanwege de sancties niet terug mocht naar Rusland. Canada gaf zondag toestemming voor het transport.

Wat is Nord Stream 1 eigenlijk?

Nord Stream 1 is een gaspijpleiding va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .