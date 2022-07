Moordenaar doodde Japanse oud-premier mogelijk vanwege banden met religieuze sekte

Er wordt steeds meer bekend over de motieven van de man die de Japanse oud-premier Abe neerschoot. Zo was zijn moeder lid van de Verenigingskerk, beter bekend als de Moon-sekte. Ze zou failliet zijn gegaan vanwege donaties aan de religieuze organisatie.

Tokyo

In Japanse media, die waarschijnlijk uit angst voor juridische stappen door de Moon-sekte de religieuze groepering niet bij naam noemden, duiken steeds meer details op over de 41-jarige Tetsuya Yamagami. Zo heeft de politie in zijn auto houten borden met gaten gevonden, waar Yamagami zijn wapen op zou hebben getest.

De werkloze oud-marinier, die vrijdag direct na de dodelijke schoten op Abe werd overmeesterd en gearresteerd, zou volgens Japanse media ook op een gebouw van de Moon-sekte zijn wapen hebben geprobeerd, nadat hij het met behulp van YouTubevideo’s en zijn militaire ervaring in elkaar had geknutseld.

Daar deed Tomihiro Tanaka, de voorzitter van de Japanse tak van de Verenigingskerk, maandag in een persconferentie geen medede..

