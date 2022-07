Turken kijken Syrische vluchtelingen het land uit. ‘Er is hier geen toekomst en geen werk’

Syriërs in Turkije zuchten onder het toenemende anti-vluchtelingensentiment. Zoals Sawwan, die leeft van geld dat haar zoon elke maand vanuit Duitsland stuurt. ‘Ik wil heel graag werken, maar niemand neemt me aan.’

Antakya

Zodra gasten het huis van Semira en Abomaher Saher binnenkomen, verdwijnt Semira, de vrouw des huizes, meteen naar de keuken. Ze komt terug met op het dienblad Turkse koffie en per persoon een schaal met vers fruit: watermeloen, perzik en nectarine. Later komen daar nog zelfgemaakte gevulde wijnbladeren bij – ze spoort de visite regelmatig aan meer te eten.

Veel bezoek krijgen de twee Syriërs namelijk niet. Ze wonen in de stad Antakya, niet ver van de Syrische grens. Hun hele familie woont aan de andere kant van die grens, of in Europa. En aangezien Europa bezoeken onmogelijk is, waren ze van plan het islamitische Offerfeest in Syrië te vieren, met familie, vrienden en volgens de traditie een geslacht dier.

De ogen van de gepe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .