Sri Lanka ‘failliet’, president moet het veld ruimen

Colombo

Parlementsvoorzitter Mahinda Abeywardana zei op televisie dat het staatshoofd ermee heeft ingestemd dat hij woensdag opstapt. Politieke leiders besloten na de bestorming niet alleen de president maar ook premier Ranil Wickremesinghe te vragen te vertrekken. Ze willen volgens lokale media dat het parlement binnen een week een waarnemend president benoemt, waarna er een nieuwe premier, een interim-regering en uiteindelijk verkiezingen moeten komen.

Premier Wickremesinghe had al bereidheid getoond terug te treden om plaats te maken voor een regering van nationale eenheid, maar sluit niet uit dat hij de positie van president tijdelijk inneemt. Zijn woning is in brand gestoken. Hij is pas twee maanden premier van het land, sinds Mahinda..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .