Soldaten en bewoners willen Cherson veroveren. Het wachten is op het sein van hogerhand

Het broeit in het zuiden van Oekraïne – komt er dan toch een poging om het door de Russen bezette Cherson te heroveren? De soldaten aan de frontlinie wachten op groen licht van hogerhand. Ondertussen nemen bewoners van Cherson het heft in eigen handen.

Cherson

Wanneer de auto van Lutsyk (24), die alleen bij zijn nom de guerre genoemd wil worden, dichter bij de frontlinie rijdt, verschijnen steeds meer zwarte rookpluimen boven de goudgele graanvelden van Cherson Oblast. De snelweg is uitgestorven. De auto, duidelijk aan het eind van zijn latijn, heeft een afgeplakte kentekenplaat en dikke barsten in elk raam. ‘Op dit moment wordt er over de hele frontlinie met de vijand gevochten. We voeren succesvol tegenaanvallen uit en heroveren stap voor stap gebied’, vertelt Lutsyk.

De zuidelijke havenstad Cherson, qua inwonertal vergelijkbaar met Amersfoort, was de eerste grote stad die dit jaar door de Russen werd bezet. Op de ochtend van 2 maart drongen Russische troepen het gemeentehuis binnen. K..

