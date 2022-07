Mag de hersendode Archie (12) van de beademing af? ‘Het enige juiste is hem te laten sterven’

Londen

Het houdt de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk al weken bezig: de rechtszaken rond Archie Battersbee. In april dit jaar trof zijn moeder haar 12-jarige zoon met ernstig hoofdletsel aan nadat hij vermoedelijk aan een risicovolle hype op sociale media had proberen mee te doen. Sindsdien wordt de tiener door machines in leven gehouden zonder weer bij kennis geweest te zijn.

Het is de tweede keer dat het Hooggerechtshof deze zaak behandelt. In juni oordeelde het hoogste rechtsorgaan al dat Archie was overleden, maar het werd teruggefloten door het Hof van Beroep nadat zijn ouders bezwaar hadden aangetekend. Een juiste beslissing, vindt Dominic Wilkinson, ho..

