Gasstroom van Rusland naar Oekraïne bereikt dieptepunt

Rusland verminderde de leveringen aan Europa via de Nord Stream-pijpleiding in de Oostzee de afgelopen weken al met 60 procent. Daarbij werd verwezen naar technische problemen. Die verklaring wordt door critici verworpen. Zij menen dat Rusland druk probeert uit te oefenen op het Westen dat Oekraïne steunt in de oorlog tegen Rusland.

De nationale pijpleidingbeheerder van Oekraïne zei dat Rusland ook geen gebruik maakt van de ‘gereserveerde en betaalde capaciteit’ voor de doorvoer van gas om het tekort van Nord Stream aan te vullen. ‘In plaats daarvan bereikte de doorvoer van gas door het gastransportsysteem van Oekraïne in juni een historisch dieptepunt’, zei de beheerder in een verklaring.

De Russische energiegigant Gazprom zou een zevende van het mogelijke volume gebruiken. De pijplijnbeheerder beschuldigde het Kremlin van pogingen om ‘paniek en angst’ te zaaien.

Moskou heeft in een reactie op de westerse sancties de gasleveringen aan Europa verminderd. Daardoor gingen de prijzen de hoogte in. Europese landen zijn daarom hard op zoek naar alternatieve gasstromen.