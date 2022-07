Shinzo Abe brak de ongeschreven politieke wetten van Japan, en schreef geschiedenis als langstzittende premier

Shinzo Abe deed iets wat eigenlijk helemaal niet kan: in de chaotische politieke cultuur van Japan was hij negen jaar lang minister-president. Toch is zijn nalatenschap niet zo groot als hij zal hebben gehoopt. Vrijdag werd hij op 67-jarige leeftijd vermoord.

Zelden straalde de lach van Shinzo Abe zo als op 7 september 2013. Niet Istanbul, niet Madrid, maar het IOC koos in een congreszaal in Buenos Aires voor Tokyo als organisator van de Olympische Spelen van 2020. Vooral Abe speelde een cruciale rol in die toewijzing. Het IOC twijfelde aan de veiligheid van het evenement in Japan, twee jaar na de kernramp van Fukushima, maar achter de schermen nam de premier van Japan alle zorgen bij de leden weg. Zoals hij dat kon, beheerst, charismatisch, charmant. Abe verklaarde zich in de Argentijnse hoofdstad gelukkiger dan na zijn herverkiezing enkele weken daarvoor.

De Olympische Spelen van 2020 moesten de kers op de taart worden van Abes plek i..

