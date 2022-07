Is it worth a gamble? Deze kandidaten maken de grootste kans om Johnson op te volgen

Londen

De strijd om het Britse premierschap van het land barstte al in relatieve stilte los voordat Boris Johnson zijn aftreden bekend maakte. Verscheidene politici wisten namelijk al een campagne voor het leiderschap op te zetten voordat de premier ten val kwam.

Een neveneffect hiervan was dat de Britse gokindustrie overuren begon te draaien. De helft van de Britse bevolking gokt namelijk tenminste eens per maand en ook het wedden op verkiezingsuitslagen is een populair tijdverdrijf in Groot-Brittannië. Hierdoor is het gokbedrijven er alles aan gelegen om zo nauwkeurig mogelijk te zijn in hun voorspellingen.

Waar voorheen weinig aandacht besteed werd aan de mening van gokbedrijven, veranderde dat toen bedrijven als Ladbrokes en Skybe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .