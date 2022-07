Nu de Britse premier vertrekt, is elke vraag toegestaan: exit Boris, exit brexit?

Brussel

Michel Barnier kon het niet laten. Al een halfuur nadat Boris Johnson zijn afscheid als Brits premier had meegedeeld, herinnerde de man die namens de Europese Commissie met het Verenigd Koninkrijk onderhandelde over het vertrek uit de EU, aan de giftige rol van Johnson in dat proces. ‘Het vertrek van Johnson opent een nieuwe pagina in de relaties met het Verenigd Koninkrijk. Moge het constructiever zijn, met meer respect voor de gemaakte afspraken, in het bijzonder met betrekking tot vrede en stabiliteit in Noord-Ierland, en vriendelijker met de partners in de Europese Unie.’

Hier, in deze tweet, zat geen woord Spaans bij. Wel veel frustratie.

Barniers ontgoocheling nam niet af na de brexit, begin 2020. De poging van de regering-Joh..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .