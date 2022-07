Boris is vertrokken, met grote tegenzin

Op een woelige woensdagavond en donderdagochtend kondigden steeds meer leden van het Britse kabinet hun aftreden aan omdat de positie van de premier onhoudbaar was geworden. Donderdag gaf Boris Johnson rond het middaguur te kennen dat hijzelf inderdaad terugtreedt.

Er was volgens Johnson een vlammenwerper nodig om hem uit het 'politieke paradijs te verdrijven. Die gedachte is de afgelopen dagen waargemaakt.

Londen

Theresa May moest vechten tegen de tranen en David Cameron floot een vrolijk deuntje, maar bij Boris Johnson overheerste een gevoel van onrecht toen hij donderdagmiddag voor de deur van Downing Street 10 zijn aftreden bekendmaakte. Omringd door medewerkers, zijn vrouw Carrie (met baby Romy) en de laatste der borisianen uit het kabinet, bedankte de scheidende premier zijn kiezers en hekelde hij de ‘kuddementaliteit’ van de Conservatieve parlementariërs die een bloedig einde hadden gemaakt aan zijn premierschap, ‘de beste baan ter wereld’.

Een kleine drie jaar geleden stond Johnson op dezelfde plek, klaar om zijn intrek te nemen in de felbegeerde ambtswoning. Hij was gekozen door diezelfde parlementariërs, en een half jaar later zoude..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .