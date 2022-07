Klimaatonderzoekers: reeks vroege hittegolven opmerkelijk

De huidige reeks hittegolven wereldwijd is opmerkelijk, stellen klimaatonderzoekers van het aardobservatieprogramma van de Europese Unie Copernicus donderdag. De eerste extreme temperaturen werden al opvallend vroeg in de lente waargenomen van China tot Iran. Dat het opmerkelijk is, betekent echter niet dat het onverwacht is, zeggen de wetenschappers.

Brussel

De hoge temperaturen zijn in lijn met de voorspellingen van VN-klimaatpanel IPCC. In het laatste beoordelingsrapport benadrukken klimaatonderzoekers dat hittegolven vaker en intenser voor zullen komen.

In juni was de gemiddelde wereldwijde temperatuur 0,32 graden Celsius hoger dan het dertigjarige gemiddelde. In Europa was het zelfs 1,6 graden Celsius boven het gemiddelde. Daarmee werd de afgelopen maand de een-na-warmste juni ooit gemeten. Zeker in Spanje, Frankrijk en Italië werden extreme temperaturen boven de 40 graden gemeten, zeggen de onderzoekers in het maandelijkse klimaatbulletin van Copernicus.

De warmte zorgt in het zuiden van Europa voor droogte. Italië heeft in het noorden van het land de noodtoestand uitgeroepen. In 22 grote steden worden mensen geadviseerd om van 11.00 uur tot 18.00 uur uit de zon te blijven en drukke plaatsen te mijden. De langste rivier van Italië, de Po, staat momenteel grotendeels leeg en ook het water in andere rivieren staat flink lager dan normaal. Inmiddels wordt water gerantsoeneerd.

Overigens volgt de warme juni een warme maand mei op. Toen kreeg Zuidwest-Europa ook al te maken met een zeldzame mei-hittegolf waarbij veel lokale records werden gebroken.

Naast de hoge temperaturen in Europa wijzen de Copernicus-wetenschappers ook op de extreme situatie in de Hoorn van Afrika en de buurlanden. Daar bedreigt de aanhoudende droogte de voedselzekerheid van miljoenen mensen.