Poetin daagt Westen uit om Rusland op het slagveld te verslaan

Poetin deed zijn uitspraken donderdag in een toespraak voor parlementaire leiders, die ook op de Russische staatstelevisie werd uitgezonden. Daarin liet hij zich ook uit over eventuele vredesonderhandelingen. ‘We verwerpen vredesbesprekingen niet. Maar wie ze nu afwijzen, moet weten dat hoe verder het (conflict) gaat, hoe moeilijker het wordt overeenstemming met ons te bereiken.’

Volgens Poetin is het Westen niet geslaagd in zijn ‘nieuwe poging om Rusland te bedwingen’, na ‘decennia van extreme agressie jegens Rusland’, onder leiding van de Verenigde Staten. De oorlog in Oekraïne noemde hij ‘het begin van de overgang naar een multipolaire wereld’. Oftewel, het Westen heeft het niet meer voor het zeggen in de wereld. Dat zou ook blijken uit de effecten van de sancties die het Westen instelde tegen Rusland. ‘De sancties veroorzaken ons moeilijkheden, maar niet op de bedoelde schaal.’