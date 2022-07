Boris Johnson kon maar geen Winston Churchill worden

Hij schreef een boek over hem en zou graag in de schaduw hebben gestaan van zijn illustere voorganger. Maar Boris Johnson werd geen Winston Churchill.

Londen

Al Jazeera stelde met bijna Britse ironie dat het aftreden van de premier een goed teken was; het politieke systeem in Westminster werkt blijkbaar nog. De Britse premier Boris Johnson kondigde donderdag aan dat hij zou opstappen als partijleider van de Conservatieven (onmiddellijk) en als regeringsleider (zodra de Tories een nieuwe partijleider en premier naar voren hebben geschoven. Dat kan wel even duren. Tot in oktober, werd gefluisterd aan de oevers van de Theems. Dan zou Johnson niet eens zo kort hebben gezeten als ‘PM’. Van de 57 ‘prime ministers’ die het Verenigd Koninkrijk kende zat Robert Walpole vanaf 1721 het langste: twintig jaar en 314 dagen. Het kortste verblijf had George Canning die het in 1827 maar 119 dagen volhie..

