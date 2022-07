Podcast: Wat blijft ons bij van de Britse premier Johnson?

Deze week hoor je in Blik Op Buitenland over premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk. Wat blijft ons bij van zijn tijd als premier? Buitenlandredacteur Ruurd Ubels duikt de geschiedenis in en vertelt over partygate, Johnson’s rol in de brexit en het opstappen van verschillende ministers. En heeft een vertrek van Johnson nog gevolgen voor de oorlog in Oekraïne? Ruurd vertelt daarnaast dat Johnson het met de waarheid vaak niet zo nauw nam en dat hij als journalist vroeger ook al omstreden was vanwege zijn stukken.

