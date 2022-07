Johnson wacht nieuwe stemming

Johnson verlaat 10 Downing Street in Londen om in het parlement vragen te beantwoorden.

Londen

‘Terrific’, zo vatte Johnson zijn dag samen tijdens een urenlange ondervraging door de leiders van alle parlementaire commissies. In werkelijkheid was het ‘terrible’. Zelden heeft een Britse premier op één dag zoveel vernederingen meegemaakt.

Het begon in de ochtend bij het aanschouwen van de kranten, die vrijwel unaniem schreven dat het einde in zicht was. ‘Kan zelfs Boris het Ingevette Biggetje zich hieruit kronkelen?’ vroeg The Daily Mail zich af, een krant die Johnson doorgaans steunt.

Woensdag is de dag waarop de Britse premier vragen in het Lagerhuis moet beantwoorden. Het werd een bloedbad. Niet zozeer door de vragen van oppositieleider Keir Starmer, maar door de vragen uit eigen kring waar sterk wordt getwijfeld aan de integr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .