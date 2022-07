In Suriname blijft MeToo taboe

Suriname is al maanden in de ban van een seksueel molest-schandaal rond de topman van een bank. Van alle kanten wordt geprobeerd zijn misdragingen onder het tapijt te vegen. Zelfs justitie werkt eraan mee. Het is typerend voor de wijze waarop in Suriname met dergelijke zaken wordt omgegaan. De MeToo-beweging heeft er nooit een voet aan de grond gekregen.

Paramaribo

De eerste meldingen van grensoverschrijdend gedrag van directeur Rafiek Sheoradjpanday (46) werden in oktober bekend. Drie vrouwen zeggen dat zij zijn gemolesteerd door de hoogste baas van de Hakrinbank en in zeker twee gevallen is daar ook aangifte van gedaan. Maar er gebeurde niets met die klachten. Begin dit jaar werd de kwestie in de openbaarheid gebracht door een mannelijke medewerker die zich het lot van zijn collega’s aantrok. De man is inmiddels ontslagen. Volgens bankdirecteur Sheoradjpanday heeft zijn ontslag niets te maken met het molestverhaal. Wat dan wel de aanleiding was, zegt hij niet.

Ook zouden maatregelen genomen zijn ‘om een veilige werkomgeving te creëren’. Ook hiervan is niet bekend wat precies wordt bedoel..

