Toeristen maken selfies met kapot Russisch oorlogstuig in Warschau

Oekraïne exposeert vernietigde Russische tanks en ander kapot militair materieel in de Poolse hoofdstad Warschau. De openluchttentoonstelling moet op tournee door heel Europa: niet alleen om Oekraïense successen te tonen, maar ook om eraan te herinneren dat de oorlog niet voorbij is.

Toeristen lopen langs het vernietigde Russische oorlogstuig dat tentoongesteld staat in het centrum van Warschau.

Warschau

Tussen de gebutste rupsbanden van de Russische tank zit nog modder en gras: vers van het slagveld. Sinds een week prijkt dit door het Oekraïense leger onschadelijk gemaakte vehikel op het Kasteelplein in het centrum van Warschau. Behalve de tank staan er ook een houwitser en enkele Russische projectielen.

Het is de bedoeling dat het kapotte militaire materieel een rondtocht door Polen en andere landen in Europa maakt. De Poolse hoofdstad is de eerste stop. Toeristen lopen nieuwsgierig langs de vernietigde tank, die ruw afsteekt tussen de vrolijk gekleurde panden van het oude stadscentrum.

‘De tentoonstelling laat zien dat de Russen verslagen kunnen worden’, zei Michał Dworczyk, stafchef van de Poolse premier, bij de opening. ..

