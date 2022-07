42 - Hoelang heeft Boris Johnson nog als premier?

Blik op Buitenland podcast

In deze update hoor je buitenlandredacteur Ruurd Ubels over de verkiezingen in Frankrijk. Naar aanleiding van die uitslag praten we door over rechtsextremisme in Europa. Marine Le Pen is verslagen in Frankrijk maar kreeg ruim 40 procent van de stemmen. Is dat reden tot feest of reden tot zorg? En hoe staat het ervoor met rechtsextremisme in de rest van Europa?