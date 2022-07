Mario Mauro nieuwe EU-gezant godsdienstvrijheid

De Italiaan Mario Mauro wordt de nieuwe EU-gezant godsdienstvrijheid. De Europese Commissie stemt in met zijn benoeming, aldus verschillende Europese bronnen.

Brussel

Mauro volgt daarmee Christos Stylianides op, de vorige gezant voor godsdienstvrijheid. Die trad af na slechts enkele maanden in functie te zijn geweest. Daarna werd Stylianides minister in Griekenland.

Het is afwachten hoe groot de invloed van de nieuwe EU-gezant zal zijn. De reden daarvoor is het gebrek aan financiële en personele middelen. Een veelgehoord punt van kritiek van voorstanders van de post is dat de gezant meer middelen nodig heeft om zijn functie goed te kunnen vervullen.

De post van gezant godsdienstvrijheid lijkt geen prioriteit te hebben voor de Europese Commissie. Voordat Mauro’s opvolger, Stylianides, werd benoemd, was de functie al tien maanden vacant. Even leek het er zelfs op dat de Commissie helemaal geen nieu..

