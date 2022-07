Russen richten hun vizier op laatste stuk van de Donbas: drie militaire scenario’s over de oorlog

De Oekraïne-oorlog is in zijn vijfde maand, veel langer dan het Russische opperbevel had gedacht. Hoe zal de strijd verder verlopen, nu de Russen de Loehansk-regio hebben veroverd? Drie militaire scenario’s.

scenario 1: Rusland neemt de hele Donbas in en roept de overwinning uit

Dit scenario biedt het Kremlin een uitweg uit een oorlog die een onverwacht hoge tol heeft geëist van het ooit machtig gewaande Russische leger, zowel in personeel als in materieel. Met de verovering van de gehele Donbas en de oostelijke strook land tot aan Marioepol en Cherson, kan Vladimir Poetin aan de Russen verkopen dat de ‘speciale operatie’ in Oekraïne de moeite waard is geweest en ook nog is geslaagd.

Maar voor de overwinningspuzzel ontbreekt een belangrijk stuk: de regio-Donetsk. Het Oekraïense leger heeft nog altijd zo’n 46 procent van dit stukje Donbas in handen. Verwacht wordt dat de Russen, na de inname in het weekeinde van Lysytsjansk in Loehansk, nu snel..

