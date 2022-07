Ook nu de Russen weg zijn, regeert de angst in Boetsja

Boetsja is internationaal het symbool geworden van Russische oorlogsmisdaden. Begin april trof het Oekraïense leger er een groot aantal lichamen aan op straat. Het dodental stijgt nog steeds. De angst regeert in Boetsja. ‘Een onweersbui kan genoeg zijn voor mensen om doodsangsten uit te staan. Het is alsof de oorlog weer terugkomt.’

Boetsja

Sergii Shepetko (33) draait de balpen nerveus tussen zijn vingers rond. ‘Het probleem is dat dit niet een verhaal is van horen zeggen. Wij leefden in een nachtmerrie.’ De forse assistent van de burgemeester heeft een warme glimlach die reikt van oor tot oor. Maar hij fronst bezorgd met zijn zwarte wenkbrauwen boven zijn helderblauwe ogen. In zijn ogen lees je verdriet – een blik die je in de straten en parken van Boetsja maar al te vaak tegenkomt. ‘We waren niet voorbereid’, zegt Shepetko. ‘Niets had ons kunnen voorbereiden.’

De balie van het gemeentehuis van Boetsja ligt bezaaid met stapels papieren, folders en lijsten met telefoonnummers. Bezoekers lopen af en aan en wachten op grote, gele banken tot ze naar hun afspraak geroepen..

