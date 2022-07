Betogers in parlement Tobruk

Demonstranten zijn het Libische parlement in Tobruk binnengedrongen en hebben brand gesticht voor het gebouw. Zij deden dit uit woede over de politieke patstelling in Libië, de corruptie en de verslechterende levensomstandigheden. Op beelden is te zien dat een betoger de weg voor anderen vrijmaakt met een bulldozer. Veiligheidstroepen die het parlement beschermden, trokken zich volgens getuigen terug. Volgens Libische tv-zenders zijn er vernielingen aangericht in het parlement. Niet alleen in Tobruk, ook in de hoofdstad Tripoli, Benghazi en enkele kleinere steden werd vrijdag gedemonstreerd. Het Noord-Afrikaanse land heeft een week van stroomonderbrekingen achter de rug. ‘We willen dat de lichten werken.’