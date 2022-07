Aan de Roemeens-Oekraïense grens zitten brugzoekers dag en nacht klaar

De grenspost bij Sighet Marmatiei is geen grote, maar sinds een aantal maanden voor vele Oekraïners wel een belangrijke. Want voor mensen die leven onder de geel-blauwe vlag, is de brug bij de Roemeens-Oekraïense grens een oversteek naar veiligheid.

Sighet Marmatiei

‘We worden nu geconfronteerd met andere problemen, dan aan het begin van de oorlog. Toen hadden de meeste Oekraïense vluchtelingen die over de brug kwamen een doel. Ze reisden snel door naar familie of vrienden elders in Europa. Nu komen er vluchtelingen zonder echt een plan en soms ook met medische problemen.’

Istvan Safar is een van de vrijwilligers bij de Roemeens-Oekraïense grens in het noorden van Roemenië nabij Sighetu Marmatiei. ‘Je kunt je voorstellen dat de medische voorzieningen in Oekraïne op veel plekken ook niet meer in orde zijn. We hebben de laatste tijd een aantal mensen met oncologische problemen vanaf deze grenspost naar het ziekenhuis in Cluj moeten brengen.’

Een smalle houten brug leidt de vluchtelingen ..

