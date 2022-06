25 jaar na de overdracht aan China brokkelt in Hongkong de vrijheid verder af

De Chinese president Xi Jinping is in Hongkong, dat 25 jaar geleden door het Verenigd Koninkrijk aan de Volksrepubliek China werd overgedragen. Halverwege de afgesproken vijftig jaar autonomie voor Hongkong, lijkt er weinig over van ‘één land, twee systemen’.

De auto van Peng Liyuan arriveert in Hong Kong. Zij is de vrouw van de Chinese president Xi Jinping, op bezoek in de voormalige Britse kolonie. (beeld Epa/jerome Favre)