Ouderen in Oekraïne hebben het slecht als ze niet kunnen vluchten, stelt Dorcas

Ouderen in Oekraïne kunnen vaak niet weg, hebben gezondheidsproblemen en zijn kwetsbaar voor oorlogsmisdaden. Dat stelt Stichting Dorcas Aid International in een nieuw rapport.

Almere

’Wij werken al een lange tijd in Oekraïne en hebben veel langlopende projecten. In veel van onze projecten richten wij ons op sociale vangnetten voor ouderen. Daarom zagen we sneller hoe kwetsbaar de groep ouderen is die niet kan vluchten voor het oorlogsgeweld’, zegt Jochem Duinhof, politiek adviseur van Dorcas. Hij is coauteur van het rapport ‘Falling through the cracks: older people in conflict situations’.

Het rapport geeft weer dat, hoewel ouderen in conflictsituaties extra kwetsbaar zijn, er te weinig wordt gedaan om de geboden hulp te laten aansluiten op de noden van juist die ouderen. In het rapport worden Irak, Jemen, Zuid-Soedan en Oekraïne besproken. De conclusie is dat de rechten van ouderen vaak nog onv..

