Russische minister: nieuw IJzeren Gordijn in de maak in Europa

De relaties waren al niet goed toen Rusland 24 februari buurland Oekraïne aanviel. Het leidde tot nog meer afkeer van Rusland in westerse landen en tot een reeks zware economische sancties. Westerse ondernemingen stopten hun activiteiten in Rusland en reizen van en naar dat land is erg lastig geworden. Westerse mogendheden hebben ook de strijd tegen het Rusland van president Vladimir Poetin tot prioriteit gemaakt op defensie-, veiligheids- en buitenlands beleid.

De term IJzeren Gordijn werd kort na de Tweede Wereldoorlog gebruikt, met name in een speech van de Britse leider Winston Churchill in 1946, voor de verdeling van Europa in het democratische westen en het door de Sovjet-Unie gedomineerde oosten van Europa. Het werd aan de communistische kant op den duur een fysieke scheiding van 7000 kilometer die van Noorwegen tot Griekenland vrijwel ondoordringbaar was door grachten, hekwerken, muren, wachttorens en bewakers. De Berlijnse Muur was er een onderdeel van. Het IJzeren Gordijn verdween bij het instorten van de Sovjet-Unie in 1991.