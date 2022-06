Congo begraaft overgebleven tand van vermoorde premier

In Congo is donderdag de tand van voormalig premier Patrice Lumumba begraven, ruim zestig jaar nadat hij is vermoord. De tand met gouden kroon is het enige overblijfsel van Lumumba en van symbolisch belang voor het Afrikaanse land. Honderden Congolezen waren bij de begrafenis om hun laatste eer te bewijzen.

Lumumba was de eerste premier van de Democratische Republiek Congo, nadat het land in 1960 onafhankelijk was geworden van België. Hij regeerde maar kort en werd in januari 1961 vermoord door separatisten, in aanwezigheid van enkele Belgen. Een Belgische politieman zou de tand in beslag hebben genomen toen hij hielp bij het opruimen van het lichaam van de vermoorde Lumumba. Naar eigen zeggen had hij de lichamen van de premier en twee medestanders in stukken gezaagd en opgelost in zwavelzuur. De Belgische justitie vond de tand in 2016 in een onderzoek naar de moord.

De tand van Lumumba is twee weken terug door België overhandigd aan zijn familie tijdens een ceremonie in Brussel. Nadat de tand naar Congo is gebracht, is die daar op verschillende plekken te zien geweest voor het publiek. De begrafenis vond plaats op de 62e onafhankelijkheidsdag van Congo. Daarbij waren verschillende Afrikaanse ambassadeurs en de Belgische minister van Buitenlandse Zaken aanwezig. De huidige president Felix Tshisekedi was blij dat het Congolese volk ‘eindelijk de eer heeft om zijn roemrijke premier een begrafenis te bieden’.

Er is geen DNA-onderzoek op de tand gedaan, dus volgens de Belgische justitie is er geen absolute zekerheid dat die van Lumumba was.