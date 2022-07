13 vragen en antwoorden over het Amerikaanse abortusbesluit

Hoeveel Amerikaanse staten gaan abortus nu strafbaar maken? En zal de uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof ook effect hebben op de abortuswetgeving in Europese landen? 13 vragen en antwoorden over abortus in de VS en hier.

Wat houdt de uitspraak precies in?

Het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court) heeft het recht dat vrouwen in het hele land hebben op een abortus tot de foetus levensvatbaar is (dat is na ongeveer 23 weken) geschrapt. Het Hof deed dit door een controversiële uitspraak uit 1973, die bekend is komen te staan als Roe versus Wade, te herroepen.

Wat was Roe versus Wade?

In 1970 klaagde Norma McCorvey, een alleenstaande vrouw die op dat moment zwanger was, de staat Texas aan omdat een abortus niet was toegestaan. Volgens haar advocaat was dit in strijd met het grondwettelijk recht van vrouwen op het beschikken over hun lichaam. Het Hooggerechtshof stelde McCorvey in 1973 in het gelijk, toen ze haar kind in..

