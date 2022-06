Podcast: Is de abortusvrijheid in Europa nu ook in het geding?

In de Verenigde Staten is het nationale recht op abortus geschrapt. Gaat het ook die kant op in Europa? Buitenlandredacteur Ruurd Ubels vertelt wat de stand van zaken is in de verschillende lidstaten.

Pro-life betogers vieren de uitspraak van het hooggerechtshof dat abortus niet langer een recht is in de Verenigde Staten.Â

Deze week hoor je in Blik Op Buitenland over abortus. Buitenlandredacteur Ruurd Ubels vertelt wat er gebeurd is in Amerika en legt uit wat het schrappen van het nationale recht op abortus in de Verenigde Staten voor effect heeft op andere landen. Kan wat er in Amerika is gebeurd ook in Nederland gebeuren? En wat zijn de wetten en regels rondom abortus in de verschillende Europese landen?

Luister de podcast hieronder, via onze app of via jouw favoriete podcast platform.

