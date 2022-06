Grote doelen worden meestal bereikt met kleine stapjes en in de EU doorgaans na lang nachtelijk beraad. Het akkoord over het omvangrijke klimaatpakket dat de EU-landen woensdag in de vroege uurtjes sloten, vormt geen uitzondering daarop. Noch de lof waarop de lidstaten vervolgens zichzelf trakteerden.

Na nachtelijk overleg sloten de EU-lidstaten woensdagmorgen een akkoord over een omvangrijk klimaatpakket. Met haken en ogen, zoals het ‘Ferrari- amendement’.

Brussel

De Franse EU-voorzitter onder wiens leiding het compromis werd bereikt, sprak over een ‘grote overwinning’ en een ‘historisch akkoord’. Volgens Europees Commissaris Timmermans (Green Deal) toont de EU hiermee ‘wereldwijd leiderschap’. En hoewel vaak misbruikt, zijn deze woorden dit keer gepast: het is geen geringe prestatie dat de 27 EU-landen zich binnen een jaar scharen achter de ingrijpende klimaatmaatregelen die de CO 2 -uitstoot in 2030 met minstens 55 procent moeten verlagen. Wat nu rest, is het gevecht met het Europees Parlement dat op onderdelen meer ambitie wil.

