Is Donald Trump er gloeiend bij nu Witte Huis-medewerker Cassidy Hutchinson heeft gesproken?

Witte Huis-medewerker Cassidy Hutchinson onthulde in het Congres dat president Trump zich wilde aansluiten bij de meute die het Capitool bestormde, ook al wist hij dat sommigen bewapend waren. Is dit de ‘smoking gun’?

Washington

Het ingelaste optreden van Cassidy Hutchinson, de medewerker van Trumps stafchef Mark Meadows, sloeg in Washington in als een bom. De afgelopen twee weken heeft de Congrescommissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool al laten zien hoe Donald Trump verkiezingsfunctionarissen onder druk zette om de verkiezingszege van zijn rivaal Joe Biden ongeldig te verklaren, stemmen te ‘vinden’ om zijn achterstand in te lopen en in plaats van kiesmannen voor Biden zijn eigen kiesmannen naar Washington te sturen, zodat hij president kon blijven.

Daarbij negeerde Trump alle protesten van Witte Huis-juristen en minister van Justitie Bill Barr, die hem vergeefs uit het hoofd probeerden te praten dat hij de verkiezingen had..

