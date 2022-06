Tevredenheid over Finnen en Zweden bij de NAVO

Madrid

Als onderdeel van het voornemen om ‘elke centimeter’ van het NAVO-grondgebied te verdedigen, voeren de VS hun aanwezigheid in Europa verder op, ook met een permanent hoofdkwartier in Polen. ‘We schalen op’, zei president Biden op de NAVO-top in Madrid. De Amerikanen gaan onder meer een hoofdkwartier van het Vijfde Legerkorps in Polen vestigen, sturen extra luchtverdediging naar Duitsland en Italië, stationeren twee extra squadrons F-35-gevechtsvliegtuigen in het Verenigd Koninkrijk en laten meer manschappen roteren in Litouwen en Roemenië.

Volgens het Witte Huis zullen de VS de meer dan 100.000 militairen die nu al in Europa zijn ‘voor de te voorziene toekomst’ hier houden – een markante stijging vergeleken met de circa 65.000 milit..

