EU-ministers eens over klimaatplannen

Luxemburg

De EU-klimaatministers hebben een akkoord bereikt over een Europees klimaatpakket. Het doel van de vijf wetten waarover ze het na meer dan zestien uur onderhandelen eens werden is in 2030 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Omdat de belangen van de 27 landen sterk uiteenliepen, moesten ingewikkelde compromissen worden gesloten. Het klimaatfonds krijgt een omvang van 59 miljard euro, 13 miljard minder dan de commissie had voorgesteld. De lidstaten moeten nu gaan onderhandelen met het Europees Parlement over de definitieve wetten.