Duitsland schrapt het reclameverbod voor abortus: ‘Absurd, achterhaald en oneerlijk’

De Bondsdag is akkoord met het afschaffen van het reclameverbod voor abortus in Duitsland. Critici vrezen dat dit het begin is van veel ruimere mogelijkheden tot zwangerschapsafbreking.

Een Duitse arts protesteert tegen het verbod op 'reclame' voor abortus. De Duitse Bondsdag is het nu met haar eens. (beeld epa / Hayoung Jeon)

Berlijn Een meerderheid van de Bondsdag heeft een streep gehaald door paragraaf 219a in het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel verbiedt verbiedt promotie (reclame) voor abortus om economische redenen en op een ‘grof aanstootgevende manier’. Daarom geven artsen op bijvoorbeeld hun website tot nu toe geen informatie over zwangerschapsafbreking. Het idee achter artikel 219a was altijd dat abortus geen normale medische behandeling mag worden en geen onderwerp van commercie. Het voorstel om de paragraaf te schrappen, werd eind vorig jaar opgenomen in het regeerakkoord van de sociaaldemocratische SPD, de Groenen en de liberale FDP. Na felle debatten dit jaar in de Bondsdag is de versoepeling nu aangenomen. De christendemocratisc..

