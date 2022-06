Weg vrij bij NAVO voor Finland en Zweden

Madrid

Turkije, Zweden en Finland hebben een gezamenlijk memorandum getekend waarin ze verklaren elkaars veiligheid te waarborgen. Dat ‘beantwoordt de zorgen van Turkije’, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. De regering in Ankara eiste onder meer dat de twee aspirant-leden harder zouden optreden tegen de Koerdische PKK, die geldt als een terreurorganisatie, en tegen de Gülenbeweging. Ook eiste Ankara dat beperkingen voor wapenhandel met Turkije van tafel zouden gaan. Stockholm en Helsinki zijn bereid om met Ankara samen te werken aan de uitlevering van terreurverdachten aan Turkije, zegt Stoltenberg. Maar zij blijven wel beschermd door bijvoorbeeld het mensenrechtenverdrag.

Nederland levert nog eens drie pantserhouwitsers aan Oekraïne. Dat maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) bekend tijdens de NAVO-top in Madrid. Ook Duitsland geeft eenzelfde aantal aan de regering in Kyiv. Beide landen leverden eerder samen al twaalf stuks van het zware geschut. Oekraïne had om zes extra pantserhouwitsers gevraagd. Die zijn nodig voor de zware strijd tegen de Russen in het oosten van het land. Kyiv roept landen al langer op om meer zware wapens te sturen nu de oorlog in een uitputtingsslag is veranderd die met name met artillerie wordt uitgevochten. Nederland en Duitsland gaven eerder respectievelijk vijf en zeven pantserhouwitsers aan Oekraïne. Oekraïense militairen zijn de afgelopen weken getraind om het geschut te bedienen.