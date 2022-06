Spanje wil de NAVO inzetten tegen migratie. ‘We willen erkenning van deze ernstige bedreigingen aan de zuidflank’

De NAVO is in Madrid bijeen om een nieuwe strategie voor het komende decennium te ontwikkelen. Spanje wil dat illegale migratie daarbij hoog op de agenda komt. Want terwijl iedereen naar het oosten - de oorlog in Oekraïne - kijkt, is er aan de zuidflank van de NAVO sprake van een ‘hybride dreiging’: de inzet van migrantenstroom in de oorlogsvoering.