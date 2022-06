VN-akkoord over de natuur lijkt ver weg: nog steeds geen ontwerptekst voor komende top

Het ziet er slecht uit voor het ambitieuze wereldwijde akkoord over de natuur dat de Verenigde Naties dit jaar willen realiseren. Onderhandelaars sloten zondag een cruciale voorbereidingsronde in Nairobi af zonder conceptakkoord. De meningsverschillen, onder meer over geld, waren te groot.

Een zonnebloemenveld in Lahore, Pakistan. Over het terugdringen van het gebruik van pesticiden konden de meer dan duizend onderhandelaars geen overeenstemming bereiken. (beeld afp / Arif Ali)

Nairobi

De onderhandelingen in Nairobi hadden moeten leiden tot een ontwerptekst voor een akkoord over het stoppen van de wereldwijde achteruitgang van de natuur en het massaal uitsterven van soorten. Dat akkoord – het ‘raamwerk van biodiversiteitsdoelen 2020-2030’, in jargon – had dan in december in Montreal op de volgende top van de VN-conventie voor de biodiversiteit kunnen worden afgehamerd.

Uiteindelijk wisten de meer dan duizend onderhandelaars van 150 landen in Nairobi maar over de formulering van twee van de 21 beoogde doelen overeenstemming te bereiken, twee ondergeschikte bovendien: het delen van kennis en technologie en het bevorderen van green urban spaces. De rest van de doelstellingen, zoals het terugdringen va..

