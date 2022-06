NAVO verachtvoudigt snelle reactiemacht

Brussel

De troepen moeten in korte tijd kunnen reageren als de nood aan de man is, ook bijvoorbeeld om een aanval op NAVO-grondgebied af te slaan. Een deel van de NRF kan zelfs in een paar dagen worden ingezet, en binnen anderhalf tot een paar weken moet de rest kunnen volgen. De troepenmacht houdt hoofdkwartier in het Limburgse Brunssum en in Italië.

De versterking van de reactiemacht is nodig nu Rusland een rechtstreekse bedreiging vormt voor de veiligheid van de landen van de westerse militaire alliantie, zei Stoltenberg aan de vooravond van de NAVO-top in Madrid. Het bondgenootschap zal Rusland voortaan niet langer als ‘strategische partner’ aanduiden, zoals twaalf jaar geleden nog is afgesproken.

Vooral Estland, Letland en Litouwen dringen erop aan de NAVO-troepen van de NRF die hen beschermen permanent daar te legeren nu Rusland meer dan voorheen op oorlogspad lijkt. Nu rouleren zij nog. Maar de dertig bondgenoten zullen in Madrid waarschijnlijk afspreken om troepen wel voor deze taak vrij te maken, maar nog niet daadwerkelijk naar het oosten te sturen, zeggen NAVO-bronnen. Zij wijzen op het voorbeeld van Duitsland, dat militairen reserveert voor de verdediging van Litouwen maar ze daar nog niet stationeert. Wel zouden hun tanks en andere zware wapens vast aan de kwetsbare oostflank worden gestationeerd, zodat die vast klaarstaan.

Rusland eist op de komende NAVO-top veel aandacht op, maar ook voor de militaire opkomst van China zijn de dertig lidstaten beducht. Voor het eerst zullen ze die zorg ook uitdrukkelijk benoemen, zeggen NAVO-bronnen. Al willen ze China nog geen bedreiging noemen, zoals de Verenigde Staten graag zouden zien.