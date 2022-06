Sammy Mahdi: geen moslim, geen christen, wel de nieuwe leider van de Vlaamse christendemocraten

Heeft u al een account? Log in

De moeder van Mahdi is Vlaamse en rooms-katholiek, zijn vader is een moslim die ruim veertig jaar geleden als politiek vluchteling Irak verliet. Mahd..

Mahdi reageerde zondag. ‘Ik was verrast, teleurgesteld en zelfs gekwetst’, zei hij in het VRT-programma De Zevende Dag. ‘Ik ken de bisschop niet en hij mij duidelijk ook niet.’

Met bijna 97 procent van de stemmen werd de 33-jarige Mahdi zaterdag door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter van Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V). Hij mocht meteen in de verdediging, omdat de Vlaamse emeritus bisschop Luc Van Looy in het tijdschrift Dag Allemaal zijn zorgen had geuit over de religieuze ligging van Mahdi: ‘Ik vraag me af hoe een moslim een christelijke partij gaat leiden.’

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.