Minsk

‘Deze modernisering kan in Russische fabrieken worden uitgevoerd’, zei Poetin nadat Loekasjenko er in een tv-interview om had gevraagd. Poetin zegde ook toe Belarus binnen enkele maanden uit te rusten met Iskander-raketsystemen, die een bereik van 500 kilometer hebben en met normale wapens of kernkoppen kunnen worden uitgerust. Loekasjenko had aangegeven zich zorgen te maken om het ‘agressieve’, ‘confronterende’ en ‘weerzinwekkende’ beleid van buurlanden Litouwen en Polen. EU-lidstaat Litouwen blokkeert sinds deze week goederen die onder Europese sancties vallen en die vanuit Rusland via Belarus en Litouwen naar de Russische exclave Kaliningrad worden gestuurd. Volgens Loekasjenko zouden NAVO-vliegtuigen met kernwapens nabij de grens vliegen.